Кім попередив про нову ймовірну хвилю атаки "Шахедів"

Очільник Миколаївщини зазначив, що українські захисники напоготові до чергового обстрілу дронами.

Окупанти готують чергову хвилю атаки по Україні за допомогою іранських дронів Shahed.

Про це сьогодні, 14 грудня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ще одна хвиля "мопедів" проривається. Деякі навіть із глушниками… але нічого, наші чергують", - поінформував Кім.

фото / Миколаївська ОВА

Атака "Шахедами" 14 грудня

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА випустили із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Київ зазнав двох хвиль атак ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих безпілотників.

Уламок від одного із збитих дронів пошкодив адмінбудівлю в Шевченківському районі столиці.

Окрім того, у Вишневому, що в Київській області, пошкоджено приватний будинок.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

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