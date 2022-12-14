Ким предупредил о новой вероятной волне атаки "Шахедов"

Глава Николаевщины отметил, что украинские защитники готовы к очередному обстрелу дронами.
Оккупанты готовят очередную волну атаки по Украине с помощью иранских дронов Shahed.
Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Еще одна волна "мопедов" прорывается. Некоторые даже с глушителями… но ничего, наши дежурят", – проинформировал Ким.
Атака "Шахедами" 14 декабря
14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БПЛА выпустили из направления восточного побережья Азовского моря.
Киев испытал две волны атак вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских беспилотников.
Обломок от одного из сбитых дронов повредил админздание в Шевченковском районе столицы.
Кроме того, в Вишневом, что в Киевской области, поврежден частный дом.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Читайте также: