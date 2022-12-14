Ким предупредил о новой вероятной волне атаки "Шахедов"

Глава Николаевщины отметил, что украинские защитники готовы к очередному обстрелу дронами.

Оккупанты готовят очередную волну атаки по Украине с помощью иранских дронов Shahed.

Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Еще одна волна "мопедов" прорывается. Некоторые даже с глушителями… но ничего, наши дежурят", – проинформировал Ким.

фото / Миколаївська ОВА

Атака "Шахедами" 14 декабря

14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Ударные БПЛА выпустили из направления восточного побережья Азовского моря.

Киев испытал две волны атак вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских беспилотников.

Обломок от одного из сбитых дронов повредил админздание в Шевченковском районе столицы.

Кроме того, в Вишневом, что в Киевской области, поврежден частный дом.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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