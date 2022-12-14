В 9 областях Украины СБУ проводит проверки в храмах и монастырях УПЦ МП

СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ (МП) в девяти областях Украины.
Служба Безопасности Украины проводит меры безопасности в храмах и монастырях УПЦ (МП) в девяти областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Обыски продолжаются на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
"Учитывая вооруженную агрессию РФ, эти мероприятия проводятся в частности для предотвращения использования религиозных общин как очага "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов. Правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ проверяют следующие объекты:
▪️ Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
▪️ Свято-Покровскую церковь (г. Ужгород);
▪️ Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
▪️ Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
▪️ Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
▪️ Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища «Юзефин» (Сарненский район);
▪️ Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимное, Владимирский район);
▪️ Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
▪️ Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
▪Архидияконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);
▪️ Свято-Троицкий храм (г. Львов);
▪️ Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
▪️ Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
▪️ Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
▪️ Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
▪️ Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
▪️ Свято-Василовский собор (г.Овруч);
▪️ Свято-Василовский женский монастырь (г. Овруч);
▪️ Церковь Иконы Казанской (с. Чернобаевка).
Напомним, что СБУ продолжает проверку украинской православной церкви московского патриархата. Сегодня, 14 декабря, СБУ посетили один из храмов во Львове.
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