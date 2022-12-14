У 9 областях України СБУ проводить перевірки у храмах та монастирях УПЦ МП

Служба Безпеки України проводить безпекові заходи у храмах та монастирях УПЦ (МП) у дев’яти областях України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обшуки тривають на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

"Враховуючи збройну агресію рф, ці заходи проводяться зокрема для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу", - йдеться в повідомленні.



Співробітники СБУ перевіряють такі об'єкти:



▪️ Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

▪️ Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);

▪️ Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

▪️ Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);

▪️ Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

▪️ Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

▪️ Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

▪️ Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

▪️ Свято-Троїцький храм (м. Львів);

▪️ Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

▪️ Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

▪️ Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

▪️ Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

▪️ Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

▪️ Свято-Василівський собор (м.Овруч);

▪️ Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

▪️ Церкву Ікони Казанської (с. Чорнобаївка).

Нагадаємо, що СБУ продовжує перевірки української православної церкви московського патріархату. Сьогодні, 14 грудня, СБУ навідалися до одного з храмів у Львові.

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