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У 9 областях України СБУ проводить перевірки у храмах та монастирях УПЦ МП

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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У 9 областях України СБУ проводить перевірки у храмах та монастирях УПЦ МП

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у дев’яти областях України.

Служба Безпеки України проводить безпекові заходи у храмах та монастирях  УПЦ (МП) у дев’яти областях України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обшуки тривають на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

"Враховуючи збройну агресію рф, ці заходи проводяться зокрема для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу", - йдеться в повідомленні.
 
Співробітники СБУ перевіряють такі об'єкти:
 
▪️ Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);
▪️ Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);
▪️ Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
▪️ Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);
▪️ Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);
▪️ Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
▪️ Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);
▪️ Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);
▪️ Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);
▪️ Свято-Троїцький храм (м. Львів);
▪️ Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);
▪️ Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);
▪️ Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);
▪️ Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);
▪️ Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);
▪️ Свято-Василівський собор (м.Овруч);
▪️ Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);
▪️ Церкву Ікони Казанської (с. Чорнобаївка).

Нагадаємо, що СБУ продовжує перевірки української православної церкви московського патріархату. Сьогодні, 14 грудня, СБУ навідалися до одного з храмів у Львові.

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Перегляди
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