Россия атаковала Киев и область дронами: появились первые фото

По состоянию на 08:00 ПВО сбило 11 дронов, запущенных армией РФ.

В результате утренней атаки РФ на Киев и область в столице повреждены два админздания, а в одном из сел региона — частный дом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его данным, в селе Вишневое, что в окрестностях Киева, в результате атаки дронами утром 14 декабря поврежден частный дом.

В результате обстрела Киева и области в селе Вишневое поврежден частный дом / Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

"Спасибо силам ПВО за работу! Опасность еще не миновала! Оставайтесь в укрытиях!", - пишет Тимошенко.

В Киеве, как отмечают в КГГА, есть попадание обломка в админздания – информация о масштабе разрушений и пострадавших уточняется.

Отметим, что воздушная тревога продолжается, силы ПВО столицы работают дальше — сбит еще один Shahed. По состоянию на 08:00 общее количество взбитых дронов достигло одиннадцати.

Напомним, около 6 утра 14 декабря в Киевской области раздались взрывы. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО.

По предварительной информации, обломок от одной из сбитых дронов повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется.

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