Чому інформація про втрати України — засекречена: відповідь Міноборони

У Міноборони пояснили, чому не розголошують інформацію про кількість загиблих у війні українських захисників.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що інформація щодо українських втрат стане відомою після перемоги, зараз це може зіграти проти України.

Про це вона сказала 14 грудня в ефірі телемарафону.

"Чому ця інформація є прихованою? Тому що у військовій науці тактика поведінки військ у тому числі залежить від співвідношення втрат противника. Вони рахують, скільки від загальної кількості є втрат", – пояснила Маляр.

Втрати України у війні проти Росії

За її словами, існує певний відсоток, після якого будь-яка армія починає змінювати свою тактику. І щоб ворог не мав доступу до цієї інформації, її вимушені засекретити.

Водночас Ганна Маляр наголосила, що ця інформація стане доступною після завершення війни. Та й сьогодні повністю приховати це неможливо, адже у загиблих військових є рідні та близькі. Вони отримуватимуть компенсації від держави.

Що стосується ворога, то статистика втрат продовжує наближатися до 100 тисяч.

Нагадаємо, станом на 14 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 99 000 осіб. Дані уточнюються.

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