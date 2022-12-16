Працюють сили ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у третьому районі Києва - у Голосіївському, що сталися 16 грудня.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Вибух у Голосіївському районі. Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває", - йдеться у повідомленні.
До слова, голова міста вже інформував про вибухи у Деснянському та Дніпровському районах.
Своєю чергою, в КМВА пояснили, що працює ППО: "Вибухи в Дніпровському та Голосівському районі. Працює ППО".
До слова, у Києві тривогу оголосили о 08:10. У Мережі повідомили про звуки вибухів.
Нагадаємо, зранку у п'ятницю повітряну тривогу оголосили в областях України. Зокрема, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО в регіоні.
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