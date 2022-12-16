В Україні працює ППО, у низці областей чути вибухи

Сьогодні вранці, 16 грудня, внаслідок запуску російських ракет в Україні працює протиповітряна оборона, у низці областей лунають вибухи.

Зокрема відомо про роботу ППО у Києві, в Полтавській, Одеській областях. Вибухи пролунали у Харкові та Харківській області, у Кривому Розі на Дніпропетровщині, в Запоріжжі, та Вінниці. Також ЗМІ повідомляють про вибухи на Хмельниччині та Житомирщині.

Українцям рекомендується пройти до укриття.

Ракетна небезпека в Україні 16 грудня

Зранку п'ятниці, 16 грудня, повітряну тривогу оголосили у частині областей України. Станом на 08:12 "червоні" всі області та Київ, окрім західних. Вже 08:35 тривогу оголосили у всіх регіонах країни. В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі

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