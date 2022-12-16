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Кличко повідомив про вибухи у Деснянському районі столиці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кличко повідомив про вибухи у Деснянському районі столиці

Фото: Associated Press

Вже понад годину триває тривога.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському районі столиці 16 грудня. 

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце", - йдеться у повідомленні міського голови. 

Мер просить людей залишатися в укриттях.

До слова, в ОВА повідомили, що в області спрацювали сили протиповітряної оборони. У Києві тривогу оголосили о 08:10. Згодом у Мережі повідомили про звуки вибухів.

Нагадаємо, зранку у п'ятницю повітряну тривогу оголосили у частині областей УкраїниСтаном на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних. Вже 08:35 тривога охопила всю країну.

Внаслідок запуску російських ракет в Україні працює протиповітряна оборона у низці областей лунають вибухи. Зокрема відомо про роботу ППО у Києві, в Полтавській, Одеській областях.;

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Дата публікації
Перегляди
11к
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