Уже больше часа длится тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе столицы 16 декабря.

Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место", — говорится в сообщении городского головы.

Мэр просит людей оставаться в укрытиях.

К слову, в ОВА сообщили, что в области сработали силы противовоздушной обороны. В Киеве тревогу объявили в 08.10. Впоследствии в Сети сообщили о звуках взрывов.

Напомним, утром в пятницу воздушную тревогу объявили в части областей Украины. По состоянию на 08:12 "красные" все области, кроме западных. Уже в 08:35 тревога охватила всю страну.

В результате запуска российских ракет в Украину и работает противовоздушная оборона в ряде областей раздаются взрывы. В частности, известно о работе ПВО в Киеве, в Полтавской, Одесской областях.;

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