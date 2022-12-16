Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу — Вилкул

О последствиях пока не сообщается.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", — написал он.

В городе превентивно отключают электроэнергию, критическая инфраструктура переходит на генераторы. Возможно понижение давления воды.

Напомним, во многих областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога.

В Офисе Президента призывают украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти к укрытию.

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

Новости ТСН 19:30 за 15 декабря 2022 года

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