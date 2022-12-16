В Украине работает ПВО, в ряде областей слышны взрывы

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Сегодня утром, 16 декабря, в результате запуска российских ракет в Украине работает противовоздушная оборона, в ряде областей раздаются взрывы.
В частности, известно о работе ПВО в Киеве, в Потавской, Одкской областях. Взрывы прогремели в Хркове и Харьковской области, в Кривом Роге на Днепропетровщине, в Запорожье и Виннице. Также СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.
Украинцам рекомендуется пройти в укрытие.
Ракетная опасность в Украине 16 декабря
Утром пятницы, 16 декабря, воздушная тревога была объявлена в части областей Украины. По состоянию на 08:12 "красными" стали все области и Киев, кроме западных. Уже в 08:35 тревогу объявили во всех регионах страны. В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре
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