Украинцев просят оставаться в укрытиях
В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА.
"Противник осуществил пуски ракет по территории Украины. В других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ПВО. Слава Украине", — отметил он в сообщении на своем телеграмм-канале.
Напомним, что после 9 утра появились сообщения о третьей волне запусков ракет.
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