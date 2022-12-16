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В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
Дата публикации
Просмотры
9061
Время на прочтение
1 мин
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В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре

Фото: Associated Press

Украинцев просят оставаться в укрытиях

В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА.

"Противник осуществил пуски ракет по территории Украины. В других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ПВО. Слава Украине", — отметил он в сообщении на своем телеграмм-канале.

Напомним, что после 9 утра появились сообщения о третьей волне запусков ракет.

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Дата публикации
Просмотры
9061
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