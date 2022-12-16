Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу - Вілкул

Про наслідки поки що не повідомляється.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу.
Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул
"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - написав він.
У місті превентивно вимикають електроенергію, критична інфраструктура переходить на генератори. Можливе зниження тиску води.
Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.
В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.
Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.
Читайте також: