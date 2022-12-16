Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу - Вілкул

Про наслідки поки що не повідомляється.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу.

Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - написав він.

У місті превентивно вимикають електроенергію, критична інфраструктура переходить на генератори. Можливе зниження тиску води.

Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.

В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

Новини ТСН 19:30 за 15 грудня 2022 року

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