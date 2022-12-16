Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в третьем районе Киева – в Голосеевском, то произошли 16 декабря.

Об этом он сообщил в своем Телеграмме-канале.

"Взрыв в Голосеевском районе. Не оставляйте укрытий! Атака на столицу продолжается", — говорится в сообщении.

К слову, глава города уже информировал о взрывах в Деснянском и Днепровском районах.

В свою очередь, в КМВА объяснили, что работает ПВО: "Взрывы в Днепровском и Голосовском районе. Работает ПВО".

Кстати, в Киеве тревогу объявили в 08:10. В Сети сообщили о звуках взрывов.

Напомним, утром в пятницу воздушную тревогу объявили в областях Украины. В частности, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе.

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