Работают силы ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в третьем районе Киева – в Голосеевском, то произошли 16 декабря.
Об этом он сообщил в своем Телеграмме-канале.
"Взрыв в Голосеевском районе. Не оставляйте укрытий! Атака на столицу продолжается", — говорится в сообщении.
К слову, глава города уже информировал о взрывах в Деснянском и Днепровском районах.
В свою очередь, в КМВА объяснили, что работает ПВО: "Взрывы в Днепровском и Голосовском районе. Работает ПВО".
Кстати, в Киеве тревогу объявили в 08:10. В Сети сообщили о звуках взрывов.
Напомним, утром в пятницу воздушную тревогу объявили в областях Украины. В частности, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе.
Читайте также:
- В результате ракетных обстрелов Харьков остался полностью без света
- В Кривом Роге попадание в жилой дом: под завалами могут быть люди
- В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре