В результате ракетных обстрелов Харьков остался полностью без света

Сегодня утром, 16 декабря, после объявления воздушной тревоги и сообщений о взрывах в Харьковской области, Харьков оказался без электроэнергии.

О ситуации со светом сообщили в АО "Харьковоблэнерго", пишет "Суспильне".

"Харьков полностью без света", — проинформировала пресс-секретарь "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.

"Есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно – без пострадавших. Возможны перебои с электроснабжением. По предварительной информации, пострадавших нет", – проинформировал он.

Обстрел Украины 16 декабря

Сегодня утром, 16 декабря, оккупанты атаковали Украину ракетами. В нескольких областях уже есть "прилеты" по энергетической инфраструктуре.

После 9 утра появились сообщения о третьей волне запусков ракет.

Читайте также: