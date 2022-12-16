В Кривом Роге попадание в жилой дом: под завалами могут быть люди

Российская армия утром 16 декабря устроила очередной массированный ракетный удар по Украине.
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Есть попадание в жилой дом.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", — написал он.
Ранее мэр города Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге есть поражения ракетами. В городе превентивно отключают электроэнергию, критическая инфраструктура переходит на генераторы. Возможно понижение давления воды.
Напомним, во многих областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога.
В Офисе Президента призывают украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти к укрытию.
Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.
В некоторых городах прогремели взрывы.
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