В Кривом Роге попадание в жилой дом: под завалами могут быть люди

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", — написал он.

Ранее мэр города Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге есть поражения ракетами. В городе превентивно отключают электроэнергию, критическая инфраструктура переходит на генераторы. Возможно понижение давления воды.

Напомним, во многих областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога.

В Офисе Президента призывают украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти к укрытию.

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

В некоторых городах прогремели взрывы.

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