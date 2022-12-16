У Дніпрі зупинилися електротранспорт та метро: що відомо

У Дніпрі 16 грудня призупинили роботу тролейбусів, трамваїв та метро. Метрополітен у місті наразі працює як укриття під час повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Департаменту транспорту ДМР.

"Станом на 10:00 відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рухомий склад електротранспорту за допомогою технічних авто комунального підприємства буде завезено до депо незабаром.

Ситуація з електропостачанням через ворожі атаки

Через масовані ракетні удари в Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла. Усі необхідні служби працюють на місцях ворожих атак.

Внаслідок російських обстрілів без світла опинилася низка українських міст. Зокрема Харків, Полтава, Бориспіль, що на Київщині і Павлоград на Дніпропетровщині. У Кременчуці немає не лише електроенергії, а й тепла.

У Києві зупинилося метро. Наразі підземні станції працюють як укриття. У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням.

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