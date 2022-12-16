В Росії розбився вертоліт: екіпаж загинув

В Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт Мі-8, на борту перебувало три особи.

Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ.

Відомо, що повітряне судно вилетіло з аеропорту "Східний" до аеродрому "Байкал". На борту перебували трилюдини. За попередніми даними, усі загинули. Причина аварії наразі невідома.

Нагадаємо, що за останній час у РФ побільшало авіакатастроф за участю військових літаків. Так, 23 жовтня у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів.

25 листопала у Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На борту перебували два брати: Олександр та Дмитро Курильови. Вони загинули на місці.

2 грудня у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31.

В Росії розбився черговий літак: є загиблі та поранені

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