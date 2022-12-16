В Росії розбився вертоліт: екіпаж загинув

Вертоліт Мі-8 розбився в російському Улан-Уде поблизу аеропорту "Байкал".
В Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт Мі-8, на борту перебувало три особи.
Про це пишуть пропагандистські російські ЗМІ.
Відомо, що повітряне судно вилетіло з аеропорту "Східний" до аеродрому "Байкал". На борту перебували трилюдини. За попередніми даними, усі загинули. Причина аварії наразі невідома.
Нагадаємо, що за останній час у РФ побільшало авіакатастроф за участю військових літаків. Так, 23 жовтня у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів.
25 листопала у Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На борту перебували два брати: Олександр та Дмитро Курильови. Вони загинули на місці.
2 грудня у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31.
Читайте також: