Уламки ракети пошкодили приватні будинки в Броварській громаді

Загалом пошкоджені дахи трьох будівель та паркани.
Після ракетної атаки сталося падіння уламків на приватні житлові будинки на території Броварської громади.
Про це повідомив мер Ігор Сапожко
"Найголовніше - люди не постраждали. Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах - вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб. Підкреслю: небезпека ракетного удару не минула. Тому залишайтеся в укриттях", - зазначив він.
Нагадаємо, що у столиці після ракетної атаки по всіх районах перебої з водопостачанням і застосовані аварійні відключення.
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