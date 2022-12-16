Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уламки ракети пошкодили приватні будинки в Броварській громаді

Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
3522
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Ігор Сапожко/Facebook
© Ігор Сапожко/Facebook
© Ігор Сапожко/Facebook
© Ігор Сапожко/Facebook
© Ігор Сапожко/Facebook

Загалом пошкоджені дахи трьох будівель та паркани.

Після ракетної атаки сталося падіння уламків на приватні житлові будинки на території Броварської громади.   

Про це повідомив мер Ігор Сапожко
   
"Найголовніше - люди не постраждали. Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах - вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб. Підкреслю: небезпека ракетного удару не минула. Тому залишайтеся в укриттях", - зазначив він. 

Нагадаємо, що у столиці після ракетної атаки по всіх районах перебої з водопостачанням і застосовані аварійні відключення. 

Читайте також:

Масовані ракетні удари: в Україні запроваджують екстренні аварійні відключення світла

Генштаб оновив втрати ворога за добу: ЗСУ ліквідували 680 російських військових та 4 БПЛА

Ракетний удар по будинку в Кривому Розі: двоє людей загинули

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3522
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація