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Обломки ракеты повредили частные дома в Броварской громаде

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
Дата публикации
Просмотры
2959
Время на прочтение
1 мин
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Обломки ракеты повредили частные дома в Броварской громаде

Фото: Игорь Сапожко/Facebook

В общей сложности повреждены крыши трех зданий и заборы.

После ракетной атаки произошло падение обломков на частные жилые дома на территории Броварской громады.

Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.

"Самое главное — люди не пострадали. Повреждения получили крыши трех зданий и заборы. На огородах — воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб. Подчеркну: опасность ракетного удара не миновала. Поэтому оставайтесь в укрытиях", — отметил он.

Напомним, что в столице после ракетной атаки по всем районам перебои с водоснабжением и применены аварийные отключения.

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Дата публикации
Просмотры
2959
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