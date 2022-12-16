Ракетный удар по дому в Кривом Роге: два человека погибли

В пятницу, 16 декабря, во время воздушной тревоги оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. Ракета попала в жилой дом, в котором разрушился подъезд.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате удара армии РФ два человека погибли. По меньшей мере, пятеро получили раненые, среди которых двое детей. Резниченко говорит, что все они находятся в больнице.

Глава ОВА подчеркнул, что россияне совершили массированную атаку на область.

Напомним, мэр Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге есть поражения ракетами. По его словам, в городе превентивно отключают электроэнергию. Критическая инфраструктура переходит на генераторы.

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