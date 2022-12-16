Ракетний удар по будинку в Кривому Розі: двоє людей загинули

У п'ятницю, 16 грудня, під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по Кривому Розі. Ракета поцiлила у житловий будинок, у якому зруйнувався під’їзд.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Внаслідок удару армії РФ двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро отримали поранені, серед яких двоє дітей. Резніченко каже, що всі вони перебувають у лікарні.

Голова ОВА наголосив, що росіяни здійснили масовану атаку на область.

Нагадаємо, мер Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі є ураження ракетами. За його словами, у місті превентивно вимикають електроенергію. Критична інфраструктура переходить на генератори.

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