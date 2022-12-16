Ракетні удари: у Києві зупинилося метро

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про зупинку руху метро.

"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття", — написав Кличко.

Крім того, у зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему.

Нагадаємо, у Київській області сьогодні, 16 грудня, пролунали вибухи. Про вибухи повідомляли у Дніпровському та Голосіївському районах.

"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - зазначив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.

В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

За перебігом подій в режимі лайф можна стежити на офіційному каналі TSN.ua.

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