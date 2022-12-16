Ракетні удари: у Києві зупинилося метро

Наразі підземні станції працюють як укриття.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про зупинку руху метро.
"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття", — написав Кличко.
Крім того, у зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему.
Нагадаємо, у Київській області сьогодні, 16 грудня, пролунали вибухи. Про вибухи повідомляли у Дніпровському та Голосіївському районах.
"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - зазначив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Нагадаємо, у багатьох областях України та у Києві оголошено повітряну тривогу.
В Офісі Президента закликають українців не нехтувати сигналом тривоги і пройти до укриття.
Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській, Сумській та Житомирській областях.
За перебігом подій в режимі лайф можна стежити на офіційному каналі TSN.ua.
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