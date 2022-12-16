У Вінницькій області працює ППО

Понад дві години в регіоні триває тривога.

На Вінниччині у п'ятницю, 16 грудня, під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО.

Про це повідомив голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколовий.

"Не нехтуйте безпекою. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте інформаційну тишу", - наголосив керівник облради.

У Вінницькій області повітряну тривогу оголосили о 08:11. Станом на 09:07 вона триває.

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 16 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу. В кількох областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі.

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

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