В Винницкой области работает ПВО

Более двух часов в регионе продолжается тревога.

В Винницкой области в пятницу, 16 декабря, во время воздушной тревоги сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой.

"Не пренебрегайте безопасностью. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняйте информационную тишину", — подчеркнул руководитель облсовета.

В Винницкой области воздушная тревога была объявлена в 08:11. По состоянию на 09.07 она продолжается.

Напомним, с утра пятницы, 16 декабря, в Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.

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