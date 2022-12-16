В Винницкой области работает ПВО

Более двух часов в регионе продолжается тревога.
В Винницкой области в пятницу, 16 декабря, во время воздушной тревоги сработали силы ПВО.
Об этом сообщил глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой.
"Не пренебрегайте безопасностью. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняйте информационную тишину", — подчеркнул руководитель облсовета.
В Винницкой области воздушная тревога была объявлена в 08:11. По состоянию на 09.07 она продолжается.
Напомним, с утра пятницы, 16 декабря, в Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре.
В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.
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