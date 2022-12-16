Ракетные удары: в Киеве остановилось метро

В настоящее время подземные станции работают как укрытие.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию об остановке движения метро.
"Движение метро временно остановлено на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие", — написал Кличко.
Кроме того, в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему.
Напомним, в Киевской области сегодня, 16 декабря, раздались взрывы. О взрывах сообщалось в Днепровском и Голосеевском районах.
"В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях", — отметил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Напомним, во многих областях Украины и в Киеве объявлена воздушная тревога.
В Офисе Президента призывают украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти к укрытию.
Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения были применены в Черкасской, Сумской и Житомирской областях.
За ходом событий в режиме лайфа можно следить на официальном канале TSN.ua.
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