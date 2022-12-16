В России разбился вертолет: экипаж погиб

В Улан-Удэ (Бурятия) разбился вертолет Ми-8, на борту находились три человека.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта "Восточный" в аэродром "Байкал". На борту находились три человека. По предварительным данным, все погибли. Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, что за последнее время в РФ увеличилось авиакатастроф с участием военных самолетов. 23 октября в российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов.

25 ноября в России во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Они погибли на месте.

2 декабря в Приморском крае России разбился истребитель МиГ-31.

В России разбился очередной самолет: есть погибшие и раненые

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