По Україні було випущено понад 60 ракет - Ігнат

Було випущено понад 60 ракет по території України.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він зазначає, що були випущені традиційно з літаків Ту-95 ракети Х-555 і Х-101, також є пуски "Калібрів" з Чорного моря, є запуски ракет С-300. "Є робота ворожих бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. У небі помічені МіГ-31К - носії "Кинджалів"", - зазначив він.

ППО спрацювали непогано, додав Ігнат, але поки точної кількості ані випущених ракет, ані кількість збитих не повідомляється.

Нагадаємо, що в результаті атаки був пошкоджений будинок у Кривому Розі. Вже відомо про двох загиблих.

У столиці ж перебої з водою і застосовані аварійні відключення світла.

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