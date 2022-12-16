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По Украине было выпущено более 60 ракет — Игнат

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
Дата публикации
Просмотры
2324
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По Украине было выпущено более 60 ракет — Игнат

Фото: Игорь Сапожко/Facebook

Количество сбитых пока неизвестно.

Выпущено более 60 ракет по территории Украины.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отмечает, что были выпущены традиционно из самолетов Ту-95 ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря, есть запуски ракет С-300. "Есть работа вражеских бомбардировщиков Ту-22М3, пускающих ракеты Х-22. В небе отмечены МиГ-31К — носители "Кинжалов"", — отметил он.

ПВО сработало неплохо, добавил Игнат, но пока точное количество ни выпущенных ракет, ни количество сбитых не сообщается.

Напомним, что в результате атаки был поврежден дом в Кривом Роге. Уже известно о двух погибших.

В столице же перебои с водой и применены аварийные отключения света.

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Дата публикации
Просмотры
2324
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