Польща може стати економічним хабом для України — Мінреінтеграції

Наразі йдеться у проекти, які планують запровадити на звільнених територіях України

Польща може стати економічним хабом для України після завершення війни.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що зараз у Польщі розробляють законопроект, який передбачає страхування ризиків для інвесторів, які хочуть вкладати гроші у відбудову України.

Наразі йдеться у проекти, які планують запровадити на звільнених територіях України.

Верещук впевнена, що Польща може стати не тільки логістичним, але й економічним хабом для України.

«Всі чудово розуміють, що в центрі Європи знаходиться країна з величезною територією та потенціалом. Тож ми звертаємось до урядів іноземних держав зробити страхові гарантії для компаній, які готові працювати в Україні. Це стимулюватиме інвестиції в нашу країну. Йдеться не про благодійність, а саме про бізнес. Це цілком реальна перспектива», - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина виступає за швидкий вступ України до ЄС, але – й за збереження зв’язків із Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що ЄС виділив Україні $18 млрд макрофінансової допомоги на наступний рік.

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