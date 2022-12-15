Це треба знати, якщо їдете до Польщі: які продукти можна брати з собою

Які продукти заборонено та дозволено ввозити до Польщі. читайте в матеріалі ТСН.ua

Ідеться саме про продукти та товари для особистого користування, що можна взяти з собою, якщо виїжджати до країни на роботу, навчання. При чому згадані норми для перевезення в особистих цілях поширюються на всі випадки потрапляння продуктів до Польщі — особисте ввезення, поштова пересилка тощо. Імпорт товарів в комерційних масштабах регулюється окремими законодавчими положеннями.

Які продукти можна завозити в Польщу та в якій кількості

Алкоголь та тютюнові вироби.

Під час перетину кордону з Польщею особам, які вже досягнули 17 років, можна провезти:

1 літр міцних алкогольних напоїв (міцність більше ніж 22,3 %);

2 літри середньої міцності алкогольних напоїв (міцність менш як 22,3 %);

40 цигарок (дві пачки) або 50 грамів тютюну для куріння.

під час перетину повітряним транспортом — не більше 200 цигарок (10 пачок).

Ті, хто летить на літаку, можуть везти з собою до 16 літрів пива, до 4 л вина або 1 літр міцного напою.

Тим, хто перетинає наземний кордон, можуть ввозити в країну по 0,5 л міцних напоїв, вина, слабкого алкоголю або 2 літри пива на вибір.

Харчові продукти.

З 2009 року у Польщу, як країну Європейського Союзу заборонено ввозити: молоко та молочні продукти, м’ясо та м’ясні продукти (продукти тваринного походження), сало, консерви.

Але є винятки.

Можна везти дитяче харчування, риба, морепродукти та 5 кілограмів свіжих овочів та фруктів. За більший обсяг необхідно заплатити державне мито. Картоплю ввозити заборонено в будь-якому обсязі.

Ковбаси та сало можна перевозити в малій кількості та порізаними шматками для власного споживання. Тобто можна перевозити канапки з ковбасою чи салом.

Але водночас під час перевезення консервації чи різних продуктів «про запас» митник чи прикордонник може на власний розсуд вирішувати, чи перевищені дозволені норми та самостійно прийняти рішення — вилучати ці продукти чи ні.

Можна зустріти інформацію, що не дозволяється ввезення продукції рослинного походження. Це не зовсім так. Дійсно є проблеми, якщо перевозити овочі та фрукти у великих обсягах, також суворо регламентується вивезення зрізаних рослин, саджанців, насіння.

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