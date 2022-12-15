Это нужно знать, если едете в Польшу: какие продукты можно брать с собой

Какие продукты запрещены и разрешены ввозить в Польшу. читайте в материале ТСН.ua
Речь идет именно о продуктах и товарах для личного пользования, которые можно взять с собой, если выезжать в страну на работу, обучение. Причем эти нормы для перевозки в личных целях распространяются на все случаи попадания продуктов в Польшу — личный ввоз, почтовая пересылка и т.д. Импорт товаров в коммерческих масштабах регулируется отдельными законодательными положениями.
Какие продукты можно завозить в Польшу и в каком количестве
Алкоголь и табачные изделия.
При пересечении границы с Польшей лицам, достигшим 17 лет, можно провезти:
- 1 литр крепких алкогольных напитков (крепость более 22,3 %);
- 2 литра средней крепости алкогольных напитков (крепость менее 22,3 %);
- 40 сигарет (две пачки) или 50 граммов табака для курения.
- при пересечении воздушным транспортом – не более 200 сигарет (10 пачек).
Летающие на самолете могут везти с собой до 16 литров пива, до 4 л вина или 1 литр крепкого напитка.
Тем, кто пересекает наземную границу, могут ввозить в страну по 0,5 л крепких напитков, вина, слабого алкоголя или 2 литра пива по выбору.
Продовольственные продукты.
С 2009 года в Польшу, как страну Европейского Союза, запрещено ввозить: молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты (продукты животного происхождения), сало, консервы.
Но есть исключение.
Можно везти детское питание, рыбу, морепродукты и 5 килограммов свежих овощей и фруктов. За больший объем необходимо заплатить государственную пошлину. Картошку ввозить запрещено в любом объеме.
Колбасы и сало можно перевозить в малом количестве и изрезанными кусками для собственного потребления. То есть можно перевозить бутерброды с колбасой или салом.
Но при перевозке консервации или различных продуктов «про запас» таможенник или пограничник может по своему усмотрению решать, превышены ли разрешенные нормы и самостоятельно принять решение — изымать эти продукты или нет.
Можно встретить информацию, что не разрешается ввоз продукции растительного происхождения. Это не совсем так. Действительно есть проблемы, если перевозить овощи и фрукты в больших объемах, также строго регламентируется вывоз срезанных растений, саженцев, семян.
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