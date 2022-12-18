Польша может стать экономическим хабом для Украины — Минреинтеграции

В настоящее время идет речь в проектах, которые планируют внедрить на освобожденных территориях Украины

Польша может стать экономическим хабом для Украины после войны.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что сейчас в Польше разрабатывается законопроект, предусматривающий страхование рисков для инвесторов, желающих вкладывать деньги в восстановление Украины.

Сейчас речь идет о проектах, которые планируют внедрить на освобожденных территориях Украины.

Верещук уверена, что Польша может стать не только логистическим, но и экономическим хабом для Украины.

«Все отлично понимают, что в центре Европы находится страна с огромной территорией и потенциалом. Мы обращаемся к правительствам иностранных государств сделать страховые гарантии для компаний, которые готовы работать в Украине. Это будет стимулировать инвестиции в нашу страну. Речь идет не о благотворительности, а именно о бизнесе. Это вполне реальная перспектива», – заявила Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС, но – и за сохранение связей с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС выделил Украине $18 млрд макрофинансовой помощи на следующий год.

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