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Суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн

Суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн

Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Дружина Медведчука підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що загальна вартість арештованих активів становить понад 440 млн грн.

Зокрема, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

"Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Марченко на понад 5,6 млрд грн.

Раніше суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Статки Медведчука: які багатства втратив Віктор та його дружина Оксана Марченко

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