На Львівщині заарештували майно Оксани Марченко - СБУ

Дружині Віктора Медведчука належали три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн.
На Львівщині заарештовано майно дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко. Наразі триває процедура передавання землі в управління держави.
Про це повідомлено на офіційному каналі Служби безпеки України.
Марченко належали три земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн, які незаконно опинилися у неї.
За попередньою інформацією, 2009 року райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству.
Однак не було зроблено жодних змін у "Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності".
Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.
На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.
У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.
Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна.
Триває процедура передавання заарештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Заходи з викриття проводили співробітники Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.
Нагадаємо, одна з кримінальних справ, у якій фігурує Медведчук, вже перебуває на стадії судового розгляду.
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