ДБР проводить обшуки на "4 телеканалі" нардепа-колаборанта Ковальова

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на телеканалі народного депутата Олексія Ковальова, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору.

Працівнкии ДБР проводять обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал". Депутата-зрадника Ковальова оголошено в розшук.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними відомства, також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу.

Управління корпоративними правами каналу передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

"За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

У квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Росії перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. Слідчі встановили, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

Нагадаємо, 6 липня нардепу Ковальову було повідомлено про підозру у державній зраді та поплічництві державі-окупантці, а 15 липня народному депутату було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ще у квітні партія "Слуга народу" призупинила членство Ковальова у своїй фракції через підозру у співпраці з російсько-окупаційною владою.

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