ДБР проводит обыски на "4 телеканале" нардепа-коллаборанта Ковалева

Государственное бюро расследований проводит обыски на телеканале народного депутата Алексея Ковалева, подозреваемого в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

Работники ДБР проводят обыски в помещении телеканала "4 канал". Депутат-предатель Ковалева объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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По данным ведомства, также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала.

Управление корпоративными правами канала передано в Агентство по розыску и менеджменту активов.

"По материалам ДБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен", – говорится в сообщении.

Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестовано, является ООО "ТРК "Интеррадио" — украинский информационно развлекательный телеканал "4 канал".

В апреле 2022 года было открыто уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения России находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам. Следователи установили, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора — "правительстве Херсонской области".

Напомним, 6 июля нардеп Ковалев был уведомлен о подозрении в государственной измене и приспешничестве государству-оккупантке, а 15 июля народному депутату была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Еще в апреле партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции из-за подозрения в сотрудничестве с российско-оккупационными властями.

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