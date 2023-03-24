В разведке Британии озвучили, с какой целью россияне передавались на территории Беларуси

Вооруженные силы Украины нанесли немалые повреждения личному составу российской армии. В частности, свидетельствуют войска на базе более слабой белорусской армии.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии по состоянию на 24 марта.

Как отмечает разведка, оккупационная армия предположительно передислоцировала по меньшей мере 1000 военнослужащих, проходивших обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

Несмотря на то, что новая ротация войск не была замечена, армия окупантов продолжает покидать войска на месте, что свидетельствует о том, что она рассматривает возможность продолжения учебной программы.

"Тот факт, что Россия прибегла к подготовке своего личного состава на базе гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, что "специальная военная операция" России серьезно нарушила систему подготовки российских военных – инструкторы в большинстве своем развернуты в Украине", – говорится в обзоре.

Также, по мнению разведки Британии, Россия рассматривает постоянную косвенную поддержку войны со стороны Белоруссии как важный политический месседж.

Ранее британская разведка сообщила о том, что Россия частично возобновила контроль над непосредственными происками к городу Кременна. Очевидно, что военные РФ также стремятся вернуть логистический узел Купянск.

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