Чоловік не знав про виграш у лотереї чотири місяці: чи отримав він гроші

Американець купив квитки Powerball на листопадовий розіграш і дізнався, що виграв 50 004 долари лише за чотири місяці.

74-річний чоловік на ім'я Лорел витратив 10 доларів на білети для розіграшу 9 листопада.

Як пише upi.com, він не знав про свій виграш, поки нарешті не перевірив свій квиток цього місяця.

Мешканець Меріленда вгадав чотири числа та Powerball на одній лінії, заробивши 50 000 доларів, і одне число та Powerball на іншій, вигравши ще 4 долари.

Свій виграш переможець забрав. Втім, поки що ще не вигадав, на що витратить кошти.

Нагадаємо, у Вірджинії чоловік двічі виграв 150 000 доларів. Щасливчик придбав 10 лотерейних білетів.

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