Чоловік двічі виграв по 150 000 доларів в одному розіграші

У Вірджинії чоловік двічі виграв 150 000 доларів на розіграш Powerball.

Як пише upi.com, Бен Бейкер із Ковінгтона купив 10 квитків із різними комбінаціями чисел для розіграшу.

Чоловік виявив, що два його білети співпали із чотирма виграшними номерами плюс номер Powerball. Бейкер заплатив додатковий долар за кожен квиток за опцію Power Play, яка потроїла декілька призів по 50 000 доларів, до 150 000 доларів кожен.

"Мені дійсно пощастило", - сказав він, коли відвідав штаб-квартиру лотереї Вірджинії, щоб отримати свій приз у розмірі 300 000 доларів.

Як поділився щасливчик, свій виграш він витратить на проєкти з благоустрою будинку та збільшення заощаджень.

Нагадаємо, чоловік виграв у лотерею за кілька днів після своєї смерті. Він так і не дізнався про омріяний джекпот.

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