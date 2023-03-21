"Ознаки геноциду, а не спасіння": Подоляк прокоментував викрадення Росією українських дітей

ООН проведе засідання щодо дітей з України в РФ.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до іноземних журналістів, які фіксуй дітей у РФ.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у соцмережах.

Зокрема він закликав не називати викрадення Росією дітей евакуацією.

"Депортація, незаконне та примусове усиновлення вкрадених дітей, поміщення в спецтабори – це прямі ознаки злочину геноциду, а не спасіння", - наголосив радник Офісу президента.

Росіяни крадуть дітей, хочуть стерти їхню національну ідентичність. Це частина планового знищення української нації, а не якісь евакуації — Nate the sloth (@LilaNatalijka) March 21, 2023

На тлі цих подій на початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Тим часом до України повернулися 15 дітей спільно з їхніми матерями та законними представниками, яких незаконно депортувала Росія.

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