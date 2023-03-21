У Росії виявилися неготовими до видавання ордера на арешт Путіна

Окупаційна влада виявилася неготовою до видавання ордера Міжнародним кримінальним судом на арешт диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Meduza.

Зазначається, що Кремль намагався просувати образ Путіна як "борця із Заходом" та "захисника країн Латинської Америки й Африки від колоніального гноблення". Утім, для цього потрібні закордонні поїздки, у яких Путін тепер обмежений через рішення МКС.

"Теоретично російського диктатора можуть затримати за гаазьким ордером у 123-х країнах. Джерела, близькі до Адміністрації президента, зазначають, що поки що в Кремлі не зовсім розуміють, як можна "забезпечити безпеку" Путіна в нових умовах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, багато з країн СНД стають небезпечним простором для Путіна. Наприклад, Таджикистан ратифікував Римський статут.

Поїдки для російського диктатора є вкрай важливими, зокрема, для його внутрішньої пропаганди. До ордера виїзди Путіна поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер "підтримати таку саму частоту зустрічей не вдасться".

Як повідомляється, складнощі із закордонними візитами російського диктатора вже почалися: в серпні 2023 року в Південно-африканській республіці (ПАР) має відбутися черговий саміт країн БРІКС, але влада цієї країни 20 березня заявила, що вже "взяла до відома" ордер МКС.

"В Адміністрації Путіна припускають, що список чиновників, на яких будуть видані ордери в Гаазі, може розширитися, наприклад, до нього можуть увійти губернатори регіонів, де приймають дітей з анексованих українських територій. Однак, за оцінкою Кремля, це ніяк не вплине на їхнє життя, адже за фактом держслужбовці й так, можна сказати, не виїжджають за кордон під час війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до Російської Федерації.

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