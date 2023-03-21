В России оказались неготовы к выдаче ордера на арест Путина

Оккупационные власти оказались не готовы к выдаче ордера Международным уголовным судом на арест диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Meduza.

Кремль пытался продвигать образ Путина как "борца с Западом" и "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения". Впрочем, для этого нужны заграничные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решений МКС.

"Теоретически российского диктатора могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к Администрации президента, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" Путина в новых условиях", — говорится в сообщении.

Кроме того, многие страны СНГ становятся опасным пространством для Путина. К примеру, Таджикистан ратифицировал Римский устав.

Поедки для российского диктатора крайне важны, в частности, для его внутренней пропаганды. К ордеру выезды Путина сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь "поддержать такую же частоту встреч не получится".

Как сообщается, сложности с зарубежными визитами российского диктатора уже начались: в августе 2023 года в Южно-африканской республике (ЮАР) должен состояться очередной саммит стран БРИКС, но власти этой страны 20 марта заявили, что уже "приняли" ордер МКС.

"В Администрации Путина предполагают, что список чиновников, на которых будут выданы ордера в Гааге, может расшириться, например, в него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей с аннексированных украинских территорий. Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на их жизнь, ведь по факту госслужащие и так, можно сказать, не уезжают за границу во время войны", — говорится в сообщении.

Отметим, что международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины, — незаконная депортация детей в Российскую Федерацию.

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