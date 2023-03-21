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В Україні арештували вертоліт олігарха-втікача: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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В Україні арештували вертоліт олігарха-втікача: фото

Фото: Офіс генерального прокурора

Вертоліт Жеваго використовував в особистих цілях.

В Україні арештували вертоліт олігарха-втікача, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та ДБР. 

За даними слідства, олігарх-втікач під час перебування в Україні використовував вертоліт в особистих цілях. 

"Суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних матеріалів, якими підтверджено, що він використовував цей вертоліт в особистих цілях під час перебування на території України. Під час досудового розслідування встановлено місцезнаходження повітряного судна та проведені необхідні дії щодо його арешту", - йдеться у повідомленні. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Окрім того колишньому народному депутату України повідомлено про підозру щодо організації схеми розтрати 113 млн доларів США банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (ч. 5 ст. 191 КК України). Такими діями завдано шкоду інтересам держави та вкладникам банку.

Нагадаємо, суд французького міста Шамбері втретє переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та політика Костянтина Жеваго, якого заарештували у Куршевелі наприкінці грудня на запит ДБР. Засідання заплановане на 16 березня.

Бізнесмен Костянтин Жеваго є засновником Ferrexpo AG. Видання Forbes Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців. Був народним депутатом 3, 4, 5, 6, 7 та 8 скликань.

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Дата публікації
Перегляди
1076
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