В Україні арештували вертоліт олігарха-втікача: фото

В Україні арештували вертоліт олігарха-втікача, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та ДБР.

За даними слідства, олігарх-втікач під час перебування в Україні використовував вертоліт в особистих цілях.

"Суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних матеріалів, якими підтверджено, що він використовував цей вертоліт в особистих цілях під час перебування на території України. Під час досудового розслідування встановлено місцезнаходження повітряного судна та проведені необхідні дії щодо його арешту", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

Окрім того колишньому народному депутату України повідомлено про підозру щодо організації схеми розтрати 113 млн доларів США банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (ч. 5 ст. 191 КК України). Такими діями завдано шкоду інтересам держави та вкладникам банку.

Нагадаємо, суд французького міста Шамбері втретє переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та політика Костянтина Жеваго, якого заарештували у Куршевелі наприкінці грудня на запит ДБР. Засідання заплановане на 16 березня.

Бізнесмен Костянтин Жеваго є засновником Ferrexpo AG. Видання Forbes Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців. Був народним депутатом 3, 4, 5, 6, 7 та 8 скликань.

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