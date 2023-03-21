В Украине арестовали вертолет беглого олигарха: фото

В Украине арестовали вертолет беглого олигарха, бывшего народного депутата Константина Жеваго.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и ДБР.

По данным следствия, беглый олигарх во время пребывания в Украине использовал вертолет в личных целях.

"Суд принял соответствующее решение на основании собранных материалов, подтверждающих, что он использовал этот вертолет в личных целях во время пребывания на территории Украины. Во время досудебного расследования установлено местонахождение воздушного судна и проведены необходимые действия по его аресту", — говорится в сообщении.

Фото: Офис генерального прокурора

Кроме того, бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в организации схемы растраты 113 млн долларов США банка АО "Банк "Финансы и Кредит" (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Такими действиями причинен вред интересам государства и вкладчикам банка.

Напомним, суд французского города Шамбери в третий раз перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и политика Константина Жеваго, арестованного в Куршевеле в конце декабря по запросу ДБР. Заседание запланировано на 16 марта.

Бизнесмен Константин Жеваго является основателем Ferrexpo AG. Издание Forbes Украина поставило его в пятерку самых богатых украинцев. Был народным депутатом 3, 4, 5, 6, 7 и 8 созывов.

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