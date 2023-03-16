Виграшний білет носив у кишені: чоловік ледь не втратив 26 млн доларів

В Австралії чоловік купив лотерейний білет і кілька тижнів не знав про свій приз. Сума виграшу становила 26 мільйонів доларів.

Про це пише Casino.org.

За два тижні він знову прийшов до магазину і почув, як люди говорили про нового власника джекпоту Powerball. Після цього чоловік перевірив цифри у своєму білеті та зрозумів, що він є переможцем останнього розіграшу. Його виграш становив майже 26,5 мільйонів доларів.

Австралієць зізнався, що потім просто забув про нього, білет весь час був у кишені.

Чоловік не збирається кардинально змінювати своє життя через велику суму грошей: планує вирушити в подорож.

Нагадаємо, сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.

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