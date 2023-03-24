Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы

В пятницу, 24 марта, во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове раздались мощные взрывы.
Местные сообщат о мощных взрывах в Севастополе в районе бухты Омега.
Следует отметить, что на восточном берегу этой бухты расположен филиал ГУП "Авиакомплект" – бывшее Севастопольское авиационное предприятие, занимающееся ремонтом вертолетов по заказу Минобороны РФ.
Напомним, незадолго до взрывов, прогремевших в Севастополе, в городе сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия и работе ПВО. Однако так называемый губернатор города Михаил Развожаев сбросил все на обучение.
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