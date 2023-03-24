Эксперт спрогнозировал возможный сценарий деоккупации Крыма

Сейчас у Украины есть разрешение на использование любого западного оружия для освобождения Крыма.

Освободить Крымский полуостров Вооруженные силы Украины смогут, прежде всего, с помощью западного оружия.

Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, передает 24 канал.

По словам политтехнолога, Крым имеет большое значение для российского диктатора Путина. В частности, он наведался туда 18 марта.

Шейтельман говорит, что союзники Украины изменили свое мнение по возвращению Крыма. Так, например, Соединенные Штаты дали свое согласие на использование американского и европейского оружия для освобождения полуострова.

"Важность тезиса, что Крым имеет пропагандистское значение, очень уменьшилась за год. Потому что уже всем наплевать на это, когда Россия спокойно отдает свои "субъекты федерации". Хотя и этого никто вроде бы и не заметил", — отметил политтехнолог.

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Политтехнолог добавляет, что сейчас у украинского берега стоит российский авианосец, который мы пока не можем утопить.

"Поэтому нам очень важно освободить Крым именно в военном смысле. После освобождения юга и побережья Азовского моря из Крыма придется сделать остров. Полуостров сделать островом, то есть взорвать окончательно Крымский мост", — подчеркнул Шейтельман.

Тем временем оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма , о чем свидетельствует увеличение количества железнодорожных рейсов и увеличение вывоза зерна с полуострова.