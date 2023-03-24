Совет Европы оценил прогресс Украины в противодействии коррупции: к какому выводу пришли

Входящие в состав Совета Европы члены-страны признали прогресс нашего государства в преодолении коррупции среди депутатов, судей и прокуроров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный отчет.

Как отмечается, еще в 2017 году Украине предоставили рекомендации по преодолению предотвращения коррупции в стране. Группа, которая занимается антикоррупционным мониторингом, пришла к выводу, что Киев достиг улучшений, выполнив удовлетворительно 15 из 31 рекомендации. Еще девять были исполнены частично. Однако семь не выполнили совсем.

"Несмотря на военное положение, Украина продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO", — говорится в отчете.

Однако основная работа – еще впереди.

"Своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки", — отметили в отчете.

Добавим, что в 2022 году вывод группы был "глобально неудовлетворительным". Следующий отчет планируется обнародовать через год.

Напомним, что Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу, на принятии которой настаивали страны ЕС и G7.

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